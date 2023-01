Max und Yeliz Koc nehmen intimes Bad: Luisa ist Tränen nah!

So langsam wird klar, wer vergeben ist und wer falsch spielt! Yeliz Koc (29) durchlebt in ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zwischen der Kampf der Realitystars-Bekanntheit und Jannik Kontalis sind bereits große Gefühle im Spiel. Doch auch Max Bornmann kommt der Beauty immer näher. Im Netz gibt es jedoch einige Hinweise, dass dieser eine Freundin hat. In der aktuellen Folge badeten Max und Yeliz zusammen – und ihre Reaktion sprach Bände!

In der neuen Folge ging es heiß her. Max fragte Yeliz, ob sie Lust hätte, mit ihm ein entspanntes Bad zu nehmen – und tatsächlich stimmte die Influencerin dem zu. Unterdessen hoffte Luisa, die offenbar mit Max zusammen ist, dass er nicht weiter als Küssen gehen würde. "Ich will einfach wissen, was er macht und wie weit er gehen würde", erklärte die Tanzlehrerin. Zu ihrem Entsetzen bekam sie dann auch die passenden Bilder aus Yeliz' Badezimmer geliefert. Die Blondine musste mit ansehen, wie die beiden in der Wanne kuschelten – Luisas verletzte Miene sagte alles.

Auch Jannik dürfte diese Aktion überhaupt nicht gefallen. Der Influencer reagierte bereits mehrmals sehr eifersüchtig auf Max' Flirtversuche – und fühlte sich selbst deswegen wieder einige Schritte zurückkatapultiert. "Gestern war noch alles gut. [...] Wir sahen aus wie ein Pärchen", dachte er traurig zurück.

"Make Love, Fake Love" ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

