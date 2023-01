Hinweise: Ist "Make Love, Fake Love"-Max etwa vergeben?

Spielt er ein falsches Spiel? Yeliz Koc (29) begibt sich aktuell in ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love auf die Suche nach ihrem Traummann. Bereits in den ersten drei Folgen gab es schon tolle Dates, wilde Küsse und auch eine Menge Eifersucht zu sehen. Besonders Hottie Max sorgt in der Villa für ordentlich Trubel – denn er macht keine halben Sachen. Doch könnte es sein, dass der Beau eigentlich in einer Beziehung steckt?

Auf TikTok gab eine der Freundinnen der Teilnehmer nun einen ziemlich eindeutigen Hinweis darauf, dass Max nicht sonderlich ehrlich zu Yeliz war. Beauty Luisa teilte auf der Social-Media-Plattform einen Ausschnitt aus der Show – darin ist zu sehen, wie Max Yeliz ziemlich leidenschaftlich küsst. "Sorry, aber das ist eine fette Red Flag", lautete der Kommentar der Blondine dazu. Auch ihre Reaktion in der Show spricht Bände. Total entsetzt hält sie sich ein Blatt Papier vor die Augen, um die Knutsch-Szene nicht weiter ansehen zu müssen.

Doch es gibt noch einen weiteren Hinweis, der eigentlich schon alles sagt. Max hat an seinem Ringfinger ein Tattoo mit dem Namen "Luisa". Auch die Influencerin trägt ihren Vielleicht-Freund unter der Haut – auf ihrem Arm stehen nämlich die Initialen M und L, die für Max und Luisa stehen könnten.

Anzeige

Instagram / frluuisa Luisa, Influencerin

Anzeige

Instagram / max_bornmann "Make Love, Fake Love"-Max' Tattoo

Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de