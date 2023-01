Mit Bananen beworfen: Lewis Hamilton wurde als Kind gemobbt!

Lewis Hamilton (38) gibt Einblicke in seine Vergangenheit! Er ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Rennfahrer überhaupt und durfte beruflich und privat schon einige schöne Momente genießen. Ein paar Jahre lang war die Formel-1-Ikone mit Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger (44) zusammen. Doch bei ihm war nicht immer alles nur rosig, wie der Rennfahrer selbst sagt. Lewis offenbart, dass er zu Schulzeiten rassistisch angegangen wurde!

Im "On Purpose"-Podcast erklärt der 38-Jährige: "Die Schulzeit war die traumatisierendste und schlimmste Zeit in meinem Leben." Er führt aus: "Schon mit sechs Jahren wurde ich gehänselt. Ich war eines von drei dunkelhäutigen Kindern in meiner Schule und war größer als die anderen – ich wurde sehr gemobbt." Lewis schildert auch, wie Mitschüler Bananen nach ihm geworfen und ihn mit dem "N-Wort" beschimpft hätten.

"Wenn Menschen dich als Halbblut bezeichnen und wenn du nicht weißt, wo du hingehörst... Das war sehr schwierig für mich," sagt Lewis. Auch schildert der Formel-1-Star, dass sich selbst das Schulpersonal am Mobbing beteiligt hätte: Er wäre ständig ins Büro des Schuldirektors gerufen worden. Lewis meint: "Der Direktor hatte es einfach nur auf uns Dunkelhäutige abgesehen – und insbesondere auf mich."

Getty Images Lewis Hamilton beim Großen Preis von Belgien, 2019

ZUMAPRESS.com / MEGA Lewis Hamilton, Formel-1-Star

Getty Images Lewis Hamilton bei dem Saudi-Arabien-Grand-Prix im Dezember 2021

