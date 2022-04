Lewis Hamilton (37) will sich nicht an die Regeln halten. Am Wochenende fand der Große Preis von Australien in der Formel-1 statt. Der britische Rennfahrer belegte dabei den vierten Platz. Doch dem 37-Jährigen drohen im Nachhinein nun offenbar Konsequenzen. Denn obwohl die Rennleitung im Vorfeld an das seit 2005 geltende Schmuckverbot während des Wettkampfs erinnert hatte, weigerte Lewis sich, seinen Schmuck abzulegen.

Wie RTL berichtete, habe der Brite eine deutliche Meinung zu den Wettkampfregeln, die seinen Schmuck betreffen. "Ich habe nicht vor, ihn abzunehmen. Ich denke, es sind persönliche Dinge. Man sollte so sein können, wie man ist", stellte Lewis klar. Selbst wenn er wollen wurde, könne der Exfreund von Sängerin Nicole Scherzinger (43) nicht alle Ohrringe ablegen, führte er weiter aus. "Die an meinem rechten Ohr sind buchstäblich eingeschweißt. Ich müsste sie abschneiden oder so. Also wird es so bleiben", positionierte sich der Formel-1-Fahrer eindeutig.

Das Tragen jeglicher Art von Schmuck ist verboten, da es die Sicherheit der Fahrer bei Unfällen oder beim Aussteigen beeinträchtigen könnte. Größere Konsequenzen dürfte der Regelverstoß für den Fahrer von Mercedes allerdings nicht nach sich ziehen: Vermutlich muss Lewis nur mit einer Geldstrafe rechnen.

Getty Images Lewis Hamilton, April 2022

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

