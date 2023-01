Nach NFL-Pleite: Gisele Bündchen belustigt von Ex Tom Brady

Gisele Bündchen (42) lacht sich wohl ins Fäustchen. Im vergangenen Oktober bestätigten das Model und Tom Brady (45) das, was sich viele schon gedacht hatten: Nach 13 Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern ist es zwischen ihnen aus und vorbei. Ein Grund dafür soll Toms Rückkehr zur NFL gewesen sein, nachdem er sich nur wenige Monate zuvor für seine Familie vom Football verabschiedet hatte. Nun liefen die letzten Spiele für Toms Team alles andere als gut, weshalb bei Gisele Schadenfreude aufgekommen sein soll.

Für den Football-Star ist der Traum vom Super Bowl geplatzt – so haben die Tampa Buccaneers in den Spielen nicht ihre beste Leistung an den Tag gelegt. Wie RadarOnline nun berichtete, soll das zur Belustigung seiner Ex-Frau beigetragen haben. "Gisele hat sich über die Art und Weise lustig gemacht, wie Tom gespielt hat, nachdem sein Team von den Dallas Cowboys geschlagen wurde", plauderte eine Quelle aus und merkte an: "Jetzt hat sie ihren letzten Lacher bekommen."

Gisele selbst verbringt momentan viel Zeit mit dem Kampfkunstlehrer Joaquim Valente und wirkt dabei ziemlich glücklich. "Sie reibt es ihm wirklich unter die Nase", berichtete der Insider und fügte dem hinzu: "Sie will Tom wissen lassen, dass sie denkt, dass er ihr – und ihren beiden Kindern – Unrecht getan hat."

Getty Images Gisele Bündchen im Februar 2021

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

MEGA Joaquim Valente in Miami im November 2022

