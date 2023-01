Paris Fashion Week: Kylie Jenner begeistert mit heißem Look

Kylie Jenner (25) weiß, wie sie ihre Fans um den Finger wickeln kann. Seit einigen Tagen ist die Paris Fashion Week in vollem Gange. Am Montag zog die Influencerin dann mit einem außergewöhnlichen Look alle Blicke auf sich. Zu einer Modenschau trug sie ein schwarzes Kleid, an dem ein XXL-Löwenkopf befestigt war, für das sie viel Kritik erhielt. Nun bewies die Unternehmerin allerdings wieder ihr Händchen für Mode. In einem heißen Outfit machte Kylie Paris unsicher.

Am vergangenen Dienstag wurde die 25-Jährige von einigen Paparazzi in der Pariser Hauptstadt entdeckt und kurzerhand abgelichtet. Dabei trug die The Kardashians-Darstellerin ein aufreizendes Outfit: Zu einem schwarzen Rock mit Schlitz kombinierte sie ein jackenartiges Oberteil, das vorne von drei großen Schnallen zusammengehalten wurde. Durch die Cut-outs und die Verschlüsse wurde ihr Dekolleté perfekt in Szene gesetzt. Ihren Ausgeh-Look rundete sie mit spitzen Stiefeln und durchsichtigen Handschuhen ab. Augenscheinlich war Kylie auf dem Weg zu einem Restaurant, um auswärts zu Abend zu essen.

Kylie ließ es sich zudem nicht nehmen, ihren Look auch auf ihrem Social-Media-Account zur Schau zu stellen. So postete sie auf Instagram eine Reihe von Bildern, auf denen sie in dem Ensemble auf einem Bett lasziv posiert. "Mitternacht in Paris", betitelte die Beauty ihren Post.

Action Press / Laurent VU/SIPA Kylie Jenner bei der Schiaparelli-Modenschau im Januar 2023 in Paris

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner bei der Paris Fashion Week 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2023

