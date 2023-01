Totaler Reinfall? Kylie Jenner trägt Kleid mit XXL-Löwenkopf

Was hat sich Kylie Jenner (25) denn dabei gedacht? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit gilt in Sachen Beauty und Mode als Vorreiterin. So unterhält die zweifache Mama ihre rund 379 Millionen Follower mit modischen Schnappschüssen im Netz. Auch ihre eigene Beauty-Marke Kylie Cosmetics ist ein voller Erfolg. Doch nun hat die Unternehmerin wohl etwas daneben gegriffen: Kylie erschien zur Pariser Fashion Week in einem Kleid mit einem riesigen Löwenkopf!

Zu der Schiaparelli-Modenschau kreuzte die Tochter von Kris Jenner (67) mit einem flauschigen Gefährten auf: Auf ihrem hautengen, gerafften Kleid befand sich ein riesiger Kopf eines Löwen. Dieser bedeckte fast ihren gesamten Oberkörper und wirkte total echt. "Ich habe es geliebt, diese kunstvolle Kreation zu tragen, die von Hand aus künstlichen Materialien hergestellt wurde", schwärmte die 25-Jährige von ihrem wilden Kleidungsstück mit einer Reihe von Bildern auf Instagram.

Auch wenn es sich dabei um keinen echten Löwenkopf handelt, kassierte Kylie jede Menge Kritik für ihren Look. "Das ist falsch, das fördert Tierquälerei. Es ist ein schrecklicher Modefehler! Bitte aufhören!", äußerte sich ein Fan. In einem anderen Kommentar hieß es: "Warum sollte man mit einem Löwenkopf herumlaufen, wenn er immer noch gejagt und gewildert wird. Wir sollten sie nicht wie Trophäen ausstellen. So traurig..."

