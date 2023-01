Robert Pattinson aß zwei Wochen lang nur Kartoffeln und Salz

Ständiger Druck für Perfektion! Die Karriere von Robert Pattinson (36) könnte zurzeit nicht besser laufen. Sein Blockbuster "The Batman" war bei den Kritikern sowie Zuschauern ein voller Erfolg – und bekommt nun auch eine Fortsetzung. Doch Projekte dieser Größe seien oftmals mit jeder Menge Erwartungen verbunden. Robert sprach nun ganz offen über den Druck, den Schauspieler verspüren, um perfekt auszusehen!

In einem Interview mit ES Magazine ging der 36-Jährige darauf ein, wie Männer und Frauen in Hollywood mit Körperidealen konfrontiert werden. Er selber habe "im Grunde jede Mode-Diät ausprobiert, die man sich vorstellen kann", nur um in "kameratauglicher Form" zu bleiben. Der "Tenet"-Darsteller hätte keine Probleme mit seinem eigenen Körper, dennoch räumte er ein, wie "verrückt" diese Erwartungen sind und wie leicht es ist, in ein Muster zu fallen: "Es macht außerordentlich süchtig." Um seinen Körper zu entgiften, aß er "zwei Wochen lang nichts anderes als Kartoffeln. [...] Nur gekochte Kartoffeln und rosa Himalaya-Salz."

Wenig später soll der Schauspieler eine Keto-Diät ausprobiert haben, bei der man Wurst und Käse essen könne. Die hielt er jedoch nicht lange durch, da ihm nicht klar war, dass man dabei kein Bier trinken dürfe: "Das würde den Zweck völlig verfehlen." Robert gestand auch seine Abneigung, über Work-outs für seine Filme zu sprechen. "Es ist ziemlich unangenehm, solche Fragen zu beantworten, weil es immer jemanden gibt, der besser in Form als man selbst ist", erläuterte der Hollywood-Star.

Getty Images Robert Pattinson bei der "The Batman"-Filmpremiere in New York im März 2022

Getty Images Schauspieler Robert Pattinson, 2019

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

