Robert Pattinson (35)-Fans haben allen Grund zur Freude! Der Film The Batman läuft seit Anfang März in den deutschen Kinos. Neben Robert waren in der Neuauflage unter anderem auch die Schauspieler Zoë Kravitz (33) und Paul Dano (37) zu sehen. Der Twilight-Star überraschte seine Fans und übertraf mit seiner Leistung im Film wohl viele Erwartungen. Der Erfolg zeigt Wirkung: Scheinbar soll Robert schon bald in einer Fortsetzung als Batman auf die Leinwand zurückkehren.

Laut verschiedenen amerikanischen Medienberichten wurde auf der CinemaCon Anfang der Woche das Sequel von "The Batman" mit Robert bestätigt. Auch Matt Reeves (56), der das Drehbuch für den Superhelden-Film geschrieben hat, wird demnach zurückkehren. Das wäre somit das erste Mal, dass ein Film des 35-Jährigen nach der Twilight-Saga mit einer Fortsetzung weitergeführt wird. Genauere Details zum inhaltlichen Ablauf und dem zeitlichen Geschehen stehen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

"The Batman" war durch und durch ein voller Erfolg. Das bestätigen auch die Zahlen: Der Film hat weltweit an den Kinokassen 750 Millionen Dollar (rund 706 Millionen Euro) eingespielt. Auch beim Streaminganbieter HBO Max wurde der Film mit Robert vor Kurzem ausgestrahlt und erreichte mit 4,1 Millionen Zuschauern in Privathaushalten eine herausragende Einschaltquote.

Getty Images Robert Pattinson und Zoe Kravitz bei der "The Batman"-Premiere in London 2022

Getty Images Robert Pattinson, November 2018

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

