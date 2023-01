Sarah Ferguson freut sich für Prinzessin Eugenies Babyglück

Sarah Ferguson (63) kann es offenbar kaum erwarten, erneut Oma zu werden. Am Dienstag verkündete Prinzessin Eugenie (32), dass sie und ihr Mann Jack Brooksbank (36) ihren zweiten Nachwuchs erwarten. Bereits vor einigen Wochen war spekuliert worden, dass die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) wieder schwanger sein könnte. Nun ist es freudige Gewissheit. Auch Eugenies Mama Sarah freut sich wahnsinnig über die Schwangerschaft ihrer Tochter!

Auf ihrem Instagram-Profil kann Sarah ihre Freude nicht mehr zurückhalten. "Ich bin so glücklich für mein Mädchen", schreibt die Ex von Prinz Andrew (62) zu einem niedlichen Schnappschuss mit der werdenden Zweifachmama. Darauf ist zu sehen, wie die Duchess of York ihre Tochter liebevoll in den Armen hält und das Mutter-Tochter-Duo herzlich in die Kamera lacht.

Bereits am Dienstag äußert sich die 63-Jährige erstmals öffentlich via Social Media über die Baby-News. Ihre Vorfreude machte Sarah mit einem Bild von Eugenies ersten Sohnemann August Philip Hawke ganz deutlich. "Du wirst die Pfützen teilen, Augie! Großartige Neuigkeiten. Oma-Himmel... Ich bin zutiefst dankbar", schrieb sie zu dem Schnappschuss, auf dem ihr Enkel in wasserfester Bekleidung durch eine riesige Pfütze tollt.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihre Mutter Sarah Ferguson

Instagram / sarahferguson15 Prinzessin Eugenies Sohn August

