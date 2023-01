Wenige Tage bis zum Finale: Wer soll Dschungelcamp gewinnen?

Welchem Dschungelcamp-Bewohner gönnen die Zuschauer den Sieg? Mittlerweile sitzen die diesjährigen Kandidaten schon seit fast zwei Wochen im australischen Busch. Langsam, aber sicher lichten sich die Reihen. Nachdem Verena Kerth (41) als Erste das TV-Abenteuer hatte beenden müssen, folgten ihr in den vergangenen Tagen Markus Mörl (63), Tessa Bergmeier (33) und Jana URKRAFT Pallaske (43). Am gestrigen Abend traf es dann Cecilia Asoro – der Realitystar musste die Show verlassen. Welcher Camper hat bei den Promiflash-Lesern nun die Nase vorn?

An Tag 13 in Down Under hat sich mal wieder einiges getan. So musste sich YouTuberin Jolina Mennen (30) in der Dschungelprüfung beweisen und begeisterte auf ganzer Linie. Fünf von acht Sternen konnte die Beauty erspielen und rührte sogar Moderatorin Sonja Zietlow (54) im Anschluss zu Tränen. Für emotionale Ausbrüche sorgten auch die Briefe ihrer Liebsten, die die Teilnehmer bekamen. Außerdem ging das Bolo-Drama in nächste Runde, das nicht nur die Bewohner zu nerven schien.

Aktuell kämpfen demnach noch Papis Loveday (46), Lucas Cordalis (55), Gigi Birofio (23), Claudia Effenberg (57), Cosimo Citiolo (41), Jolina Mennen und Djamila Rowe (55) um den Sieg. Wer soll eurer Meinung nach den Sieg mit nach Hause nehmen? Stimmt in der Umfrage unten ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Jolina Mennen während ihrer Dschungelprüfung

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio und Cosimo Citiolo im Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo, Lucas Cordalis, Claudia Effenberg, Papis Loveday, Verena Kerth und weitere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de