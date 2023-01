Irrtum: Dennis Schröder wurde fast in Handschellen abgeführt

Da bekam Dennis Schröder mit Sicherheit einen ganz schönen Schreck! Der gebürtige Braunschweiger zählt zu Deutschlands größten Basketball-Talenten. Seit 2013 spielt er als Profi in der NBA. Fünf Jahre später unterschrieb er einen Vertrag bei den Los Angeles Lakers und ist seitdem regelmäßig für das Team im Einsatz. Nun kam es nach einem Spiel jedoch zu einem kuriosen Vorfall: Dennis wurde beinahe verhaftet!

Auf seinem YouTube-Kanal berichtete Dennis nun, dass er am Donnerstagabend fast in Handschellen verhaftet wurde. Auf seinem Heimweg nach einem Basketball-Match wurde sein Van ganz plötzlich von der Polizei angehalten. Der Grund: Es bestand der Verdacht, dass der Wagen gestohlen wurde. Der Sportler musste deswegen mit erhobenen Händen aussteigen und ihm wurden Handschellen angelegt. "Wenn ich euch sage, da waren am Ende 20, 25, 30 Autos. Also richtig Alarm. Ich sehe Schrotflinten, Pistolen, Uzis und keine Ahnung, was die alles für Waffen hatten", erinnert sich der 29-Jährige.

Dennis habe sich während der Polizeikontrolle wie ein Krimineller geführt – glücklicherweise klärte sich das Missverständnis schnell auf. Somit konnte er zurück zu seiner Frau Ellen Schröder und ihren drei gemeinsamen Kindern. "Zum Glück ist keinem etwas passiert. Wir sind dann gut nach Hause gekommen", berichtete der Basketballstar abschließend.

Getty Images Dennis Schröder im Januar 2023

Getty Images Dennis und Ellen Schröder im Mai 2022

Instagram / ds17_fg Dennis Schröders drittes Kind

