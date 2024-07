Dennis Schröder wird deutsche Fahne bei Olympia 2024 tragen!

Dennis Schröder wird eine besondere Ehre zuteil: Der Basketballspieler wird die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele tragen. Gemeinsam mit einer weiteren deutschen Athletin, deren Name bisher nicht bekannt gegeben wurde, wird ihm die Aufgabe am Freitag in Paris auferlegt. Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor, wie unter anderem der Frankfurter Allgemeinen. Welche Dame an der Seite des 30-Jährigen stehen wird, bleibt noch abzuwarten. Im Rennen stehen unter anderem Fußballerin Alexandra Popp, Judoka Anna-Maria Wagner und Reiterin Jessica von Bredow-Werndl (38).

Erst vor wenigen Monaten hatte Dennis einen weiteren großen Grund zur Freude: Der 30-Jährige und sein Team gewannen die Basketball-Weltmeisterschaft. Dieser Sieg war der erste in der Geschichte, bei dem Deutschland das Turnier für sich entscheiden konnte. Diese Meisterleistung feierte Dennis auf besonders rührende Weise und knutschte voller Freude seine Ehefrau Ellen Ziolo im Blitzlichtgewitter der Kameras ab.

Mit seiner Liebsten ist Dennis bereits seit 2019 verheiratet. Im selben Jahr kam der erste Nachwuchs des Paares auf die Welt. Gemeinsam mit Ellen hat der NBA-Star außerdem zwei weitere Kinder. Dass seine Kleinen der ganze Stolz ihres Vaters sind, machte er unter anderem in einem Interview mit Bild deutlich: "Ich lebe jetzt nur noch für meine Kinder. Man wird erwachsener, geduldiger, das war ich vorher nicht. Kinder machen geduldiger!", behauptete der Dreifachpapa.

Getty Images Dennis Schröder mit seiner Frau Ellen und seinem Sohn im Jahr 2023

Instagram / ds17_fg Dennis Schröder und Ellen Ziolo mit ihren drei Kindern im Dezember 2023

