So lernte Dennis Schröder seine Jugendliebe Ellen kennen

Bei Dennis Schröder läuft es nicht nur sportlich, sondern auch privat sehr gut. Während der Basketballer derzeit bei den Olympischen Spielen in Paris um eine Medaille kämpft, hält ihm seine Ehefrau Ellen den Rücken frei und passt auf die gemeinsamen Kinder auf. Doch wie haben sich Dennis und Ellen überhaupt kennengelernt? Durch seinen älteren Bruder habe der damals 14-Jährige seine spätere Frau auf der Gesamtschule in Braunschweig kennengelernt. "Eines Sommers sind wir uns in Braunschweig nähergekommen, danach haben wir ständig telefoniert und geschrieben, als ich wieder in den USA war. Sie hat mich ein-, zweimal besucht, danach haben wir den ganzen Sommer in Braunschweig zusammen verbracht und uns dann entschieden, dass sie mit nach Oklahoma kommt", erzählt Dennis in einem Bild-Interview.

Im selben Jahr kamen der damals 25-Jährige und Ellen zusammen. Noch vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Dennis Malick Junior im Februar 2019, ging Dennis vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Nur fünf Monate nach der Geburt ihres Babys heirateten die Turteltauben im Juli 2019 in Braunschweig. "Am Anfang wollten wir eine kleine Hochzeit machen, aber bei einer afrikanischen Familie ist das schwierig", erklärte der Sportler gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Im Juni 2020 erblickte Tochter Imalia Aaliyah das Licht der Welt und zwei Jahre später im Dezember machte ihr drittes Kind das Familienglück von Dennis und Ellen komplett.

Auch wenn der Basketball-Weltmeister und seine Frau eine Kennenlernstory wie im Bilderbuch führen, müssen sie sich immer wieder fiese Kommentare im Netz gefallen lassen. Besonders Ellen muss sich einiges anhören, wie sie in einem YouTube-Video zugab: "Ich bekomme unfassbar viele Nachrichten, entweder in denen ich beleidigt werde, weil ich weiß bin und einen der schwarzen Männer wegnehme, oder weil ich weiß bin und es nicht wert bin, mit einem Schwarzen zusammen zu sein." Immer wieder müsse sie sich anhören, dass sie "nur eine langweilige Weiße" sei.

Instagram / ds17_fg Dennis Schröder und Ellen Ziolo mit ihren drei Kindern im Dezember 2023

Getty Images Dennis Schröder und Ellen Ziolo nach dem Sieg bei der WM 2023

