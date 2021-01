Für Dennis Schröder könnte es momentan kaum besser laufen! Der gebürtige Braunschweiger hat es mit seinen 27 Jahren schon weit gebracht. Bereits mit elf Jahren begann er, Basketball zu spielen – heute spielt er für die Los Angeles Lakers in der NBA. Zwar lebt der Sportler aktuell noch in Deutschland – allerdings möchte Dennis früher oder später mal in die USA auswandern!

Im Interview mit RTL erzählt er, wie unglaublich es sei, für die Lakers auf dem Spielfeld zu stehen – seit November sei er dabei, davor spielte er für andere Vereine in Amerika. Insbesondere für seinen Teamkollegen LeBron James (36) hege er große Bewunderung: "LeBron James ist der beste Spieler, der einen Basketball je angefasst hat", schwärmt der 27-Jährige. Doch auch mit dem Rest der Mannschaft verstehe er sich blendend – daher könne er es sich durchaus vorstellen, den Lebensmittelpunkt seiner Familie über kurz oder lang in die USA zu verlagern. "Ich will natürlich – wenn alles fair ist zwischen beiden Parteien – langfristig hierbleiben", gibt Dennis zu.

Vor mehr als zehn Jahren hatte es sich Dennis zum Ziel gemacht, es eines Tages in die NBA zu schaffen. Damals erlitt sein Vater einen Herzinfarkt. Dennis hatte ihm zuvor versprochen, sich voll und ganz auf seine Karriere zu konzentrieren.

Anzeige

Getty Images Dennis Schröder beim Nike Basketball Festival in Berlin im Juli 2019

Anzeige

Instagram / ds17_fg Dennis Schröder mit seiner Frau Ellen und dem gemeinsamen Sohn, Februar 2020

Anzeige

Instagram / ds17_fg Dennis Schröder, Profibasketballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de