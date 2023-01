Antje macht "Bauer sucht Frau"-Arne eine Liebeserklärung

Antje ist offenbar schwer verliebt! In der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel hatte die ehemalige medizinische Fußpflegerin ein paar Tage auf dem Hof von Kuh-Fan Arne verbracht. Bei den beiden schien die Chemie direkt zu stimmen – am Ende der Hofwoche war sogar schon von einem Umzug die Rede. Diesen hat Antje inzwischen in die Tat umgesetzt. Auch wenn sie sich noch ein wenig einleben muss, könnte sie über diese Entscheidung wohl kaum glücklicher sein: Denn sie hat in Arne ihren Traummann gefunden!

Auf Instagram teilte die Niedersächsin ein süßes Foto, auf dem sie und ihr Liebster fröhlich in die Kamera lächeln. "So lange musste ich auf dich warten, um dich endlich zu finden", freute sich Antje in der Bildunterschrift. Sie habe sich oft gewünscht, jemanden an ihrer Seite zu haben, der sie versteht und ihr Halt gibt: "Mögen unsere Wurzeln der Liebe jeden Sturm überstehen."

Arne und Antje haben gemeinsam viel vor. "Wir wollen in Zukunft gerne Kinder bekommen", verriet die Datingshow-Kandidatin im November in ihrer Instagram-Story. Drei Kinder wären optimal – mit der Verwirklichung dieser Pläne hätten sie es jedoch nicht eilig.

RTL / Andreas Friese Antje, Arne und Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen

Bauer sucht Frau, RTL Bauer Arne und Antje bei "Bauer sucht Frau"

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Antje und Arne im Dezember 2022

