Kinderplanung bei "Bauer sucht Frau"-Arne und seiner Antje?

Wie weit wird bei Bauer Arne Traupe und seiner Hofdame Antje Hielscher in die Zukunft geplant? Vergangenen Dienstag wurde das Wiedersehen der diesjährigen Staffel Bauer sucht Frau ausgestrahlt. Hier stellte sich heraus, dass die romantische Beziehung – die sich während der Hofwoche bei den beiden entwickelte – nach der Ausstrahlung noch intensiver geworden ist. Antje ist bereits auf dem Hof eingezogen. Doch planen die beiden jetzt auch schon Kinder?

In ihrer Instagram-Story startete die Kosmetikerin eine Fragerunde, um die Neugierde der Follower zu stillen. Neben vielen anderen kam ebenfalls die Frage auf, ob die beiden sich Kinder wünschen würde. "Wir wollen in Zukunft gerne Kinder bekommen", freut sich die Neubäuerin, führte in einer anderen Antwort aber aus, dass das auf jeden Fall noch Zeit habe. Der Wunsch des Paares wäre es, drei Kinder zu bekommen. Zuerst aber lebe sich Antje erst einmal Stück für Stück mehr auf dem Bauernhof ein.

Auf die Frage, wann ein Heiratsantrag kommen würde, antwortete die 31-Jährige: "Für den Heiratsantrag ist Arne zuständig." Vielleicht wird der auch gar nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Zumindest sei der Landwirt derjenige gewesen, der zuerst "Ich liebe dich" gesagt habe.

Bauer sucht Frau, RTL Bauer Arne und Antje bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Andreas Friese Antje, Arne und Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen

RTL / Stefan Gregorowius Antje, Arne und seine Kühe bei "Bauer sucht Frau"

