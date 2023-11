"Bauer sucht Frau"-Antje hat endlich einen Verlobungsring!

Antje zeigt den funkelnden Beweis ihrer Liebe! Die frühere medizinische Fußpflegerin hat sich im vergangenen Jahr bei Bauer sucht Frau in den Kuhhalter Arne verliebt. Kurze Zeit später zog sie zu ihm und vor ein paar Monaten machte sie ihm dann auch einen romantischen Heiratsantrag. Einen Verlobungsring hatte sie nicht – bis jetzt: Antjes Finger ziert nun ein glitzerndes Schmuckstück.

In ihrer Instagram-Story teilte die Niedersächsin ein Video, in dem sie ihren mit zahlreichen Diamanten besetzten Verlobungsring präsentiert. "Wir haben uns so gedacht, ich darf nicht ohne Verlobungsring rausgehen. Auch wenn ich den Antrag gemacht habe, habe ich jetzt einen schönen Verlobungsring von Arne", freute sich die angehende Jungjägerin. Der Webseite des Herstellers zufolge ist ein solches Schmuckstück ab 1.390 Euro zu haben. "Ich finde ihn wunderschön und er passt perfekt vor den Ehering", fasst Antje zusammen.

Mit der großen Hochzeit lässt sich das Paar noch ein bisschen Zeit. "Auf jeden Fall wollen wir nächstes Jahr gerne standesamtlich heiraten und 2025 kirchlich", hatte Antje vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story verraten. Es stehe eventuell ein größeres Projekt bevor, das zusammen mit der Hochzeitsplanung zu viel werden würde.

RTL / Andreas Friese Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Paar 2022

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Antje und Arne im Oktober 2023

Instagram / antje_bauer_sucht_frau2022 Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Paar 2022

