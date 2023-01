Auf dem Fahrrad: Conor McGregor wird vom Auto angefahren!

Das war wohl ein großer Schockmoment für Conor McGregor (34). Der gebürtige Ire fing im Alter von zwölf Jahren mit dem Kampfsport an. 2013 wurde die UFC auf ihn aufmerksam und holte ihn in die USA. Von da an erkämpfte er sich einen Sieg nach dem anderen. Doch vor zwei Jahren wurde ihm ein Strich durch die Rechnung gemacht: Ihm wurde während eines Kampfes das Bein gebrochen. Seitdem legt er eine Wettkampfpause ein, nun folgte jedoch der nächste Schreck: Conor machte nun eine Rad-Tour, die in einem Unfall endete!

Conor berichtete seinen Fans auf Instagram von dem Vorfall mit einer Reihe von Bildern und Videos. "Gerade ist mir ein Auto von hinten draufgeknallt. Eine Sonnenfalle – der Fahrer konnte mich nicht sehen. Mit voller Geschwindigkeit direkt durch mich hindurch", beschrieb der UFC-Star den Vorfall und merkte an: "Danke an das Ringen und Judo. Das Bewusstsein, richtig zu landen, hat mir das Leben gerettet." Mit Bildern und Videos von seinem kaputten Fahrrad und der Unfallstelle verdeutlichte der Sportler die brenzlige Situation.

In einem weiteren Video, das direkt nach dem Unfall aufgenommen wurde, hört man, wie sich der Fahrer ausgiebig bei Conor entschuldigt. "Ich hätte tot sein können, Kumpel", hatte der 34-Jährige dem Fahrer zugerufen und ihm danach aber versichert: "Alles gut […]. Mach dir keine Sorgen."

Getty Images Conor McGregor im Mai 2022

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregors Unfallstelle

Getty Images Conor McGregor, MMA-Kämpfer

