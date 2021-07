Conor McGregor (32) hat sich eine schwere Verletzung zugezogen! Der irische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer ist es gewohnt, dass es im Ring nicht gerade zimperlich zugeht. Und nicht nur dort beweist der Sportler immer wieder: Mit ihm sollte man sich besser nicht anlegen. Doch in seinem inzwischen dritten Kampf gegen den Kampfsportler Dustin Pourier musste jetzt Conor ordentlich einstecken: Der Grund: Er hat sich seinen Knöchel gebrochen!

Am Ende der ersten Runde passierte das Unglück, das den Mega-Fight zwischen Dustin und Conor gezwungenermaßen beendete. Ohne Einwirkung seines Gegners knickte der 32-Jährige so schlimm um, dass er sich dabei den linken Knöchel brach. Auf den Aufnahmen stieß der Ire einen lauten Schmerzensschrei aus, bevor er von den Sanitätern auf die Trage und schließlich aus der Halle in eine Klinik gebracht wurde, um dort operiert zu werden.

Doch er wäre nicht Conor, wenn er sich durch diese schlimme Verletzung beirren ließe. Kurz nach seinem Unfall gab der UFC-Star zu verstehen: "Es ist noch nicht vorbei" und teilte sogleich einen Seitenhieb gegen Dustin aus, indem er meinte, dass seine Frau ihm privat schreibe. Auf der Pressekonferenz gab UFC-Chefin Dana White (51) bekannt, dass der Kampf fortgesetzt werde, wenn Conor wieder gesund sei.

Getty Images Conor McGregor im Januar 2020

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregor, MMA-Kämpfer

Getty Images Conor McGregor im August 2017 in Las Vegas

