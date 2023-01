David Beckham und Tom Brady machen Männerausflug mit Kids

David Beckham (47) und Tom Brady (45) lassen es sich gut gehen. Auch wenn die beiden Sportstars ihre Freundschaft nur selten im Netz zeigen, pflegen der einstige Profifußballer und der Footballspieler ein gutes Verhältnis zueinander. Wie gut sie sich verstehen, bewiesen sie nun im Netz. Tom und David verbrachten einen Männerabend in einer Pizzeria – und das gemeinsam mit ihren Kindern!

In ihrer Instagram-Story gewährten die beiden Männer ihren Fans Einblicke in ihren Abend. Gemeinsam mit ihren Kindern aßen der 45-Jährige und der 47-Jährige in einem Restaurant in Miami Pizza. Davids Sohn Cruz (17) durfte dabei sogar sein Talent als Pizzabäcker unter Beweis stellen und in der Küche mithelfen. Neben zahlreichen Schnappschüssen von ihrem Essen und Cruz in der Küche teilten die beiden Sportler auch ein süßes Foto mit ihren beiden Töchtern.

Trotz seiner Trennung von Gisele Bündchen (42) scheint der dreifache Vater sich darum zu bemühen, viel Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen. Wie wichtig es ihm ist, für seine Kids da zu sein, hatte der gebürtige Kalifornier bereits im November des vergangenen Jahres betont. "Ich möchte einfach der beste Vater wie möglich sein", hatte er im Podcast "Let’s Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray" geäußert.

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Instagram / davidbeckham Cruz Beckham im Januar 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen sowie ihre Kinder im Juli 2013

