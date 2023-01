Kryptische Zeilen: Katie Price in Sorge um jüngsten Sohn?

Katie Price' (44) Sohn scheint eine schwere Zeit durchzumachen. Das ehemalige Model ist stolze Mutter von fünf Kindern. Während sie sich in der Öffentlichkeit und im Netz oft mit ihrem Ältesten Harvey (20) zeigt, sieht man ihre vier jüngeren Kids seltener. Vor allem Bunny (8) und Jett (9) aus ihrer Beziehung mit Kieran Hayler (35) zeigt sie nicht oft. Aber ihr jüngster Sohn Jett scheint Katie nun Sorgen zu bereiten.

Bei Instagram teilt die 44-Jährige jetzt ein Bild von sich und Jett. Dabei sitzen die beiden nah beieinander und lachen fröhlich in die Kamera. "Mein wundervoller kleiner Junge. Jett hat im Moment mit so viel zu tun und in Zeiten wie diesen will ich ihm das Gefühl geben, geliebt und beschützt zu werden. Ich helfe ihm, das alles zu überstehen", meint Katie. Womit genau ihr Spross derzeit zu kämpfen hat, verrät sie nicht. Aber sie stellt klar, eine sehr enge Bindung zu ihm zu haben.

Zuletzt zeigte Katie sich im Dezember zusammen mit Jett und seinen Geschwistern im Ski-Urlaub. "Ich liebe diese Wochenenden mit den Kindern beim Skifahren", schwärmte die Britin. Allerdings wurde ihr der Spaß am Wintersport schnell genommen, denn durch die Belastung spürte sie eine alte Fußverletzung wieder. Kurz darauf wurde sie ein weiteres Mal am Fuß operiert.

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Kinder Jett und Bunny im November 2021

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar mit Sohn Jett

