Schmerzen am Fuß: Katie Price lässt sich erneut operieren

Katie Price (44) muss sich wohl erneut unters Messer legen! Der Realitystar brach sich vor rund zwei Jahren beide Knöchel und Füße. Damals musste sie sich einer achtstündigen Operation unterziehen. Auch auf einen Rollstuhl war Katie für lange Zeit angewiesen. Bei einem Ski-Wochenende mit ihren Kindern vergangene Woche litt Katie jetzt immer noch an ständigen Schmerzen – weshalb sie sich einer weiteren Operation unterziehen wird!

Auf Instagram teilte Katie einen Schnappschuss aus ihrem winterlichen Familienurlaub. Auf dem Foto steht die fünffache Mutter neben ihrem neunjährigen Sohn Jett. "Ich bin am Wochenende mit den Kindern Ski gefahren. Obwohl ich echt gut aussah, war das Skifahren mit meinen Füßen nicht so toll", schrieb sie zu dem Beitrag. Katie fügte hinzu: "Ich werde aber in den nächsten Tagen operiert und kann dann hoffentlich wieder mehr Sport treiben."

Der Unfall ereignete sich, als sie mit ihrem Ex-Freund Carl Woods (33) und ihren beiden Kindern Princess und Junior Urlaub in der Türkei machte. Dabei ist sie in einem Vergnügungspark von einer Wand gestürzt.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl im Krankenhaus, August 2020

