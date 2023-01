Nach elf Jahren: Brad Pitt und George Clooney drehen Film!

Sie stehen wieder gemeinsam vor der Kamera! Die beiden Weltstars Brad Pitt (59) und George Clooney (61) standen schon öfter gemeinsam vor der Kamera, beispielsweise im Jahr 2008 für den Kinohit "Burn After Reading". Ihr letztes gemeinsames Projekt war der Film "8" – das ist aber inzwischen elf Jahre her. Auch wenn die beiden privat eigentlich ziemlich gut befreundet sind, soll der Kontakt in den vergangenen Jahren eher mau gewesen sein. Doch schon bald sind die beiden endlich wieder gemeinsam auf den Bildschirmen zu sehen!

Für den Film "Wolves" haben Brad und George wieder zusammengefunden – wie die Bild-Zeitung berichtete, sollen die beiden sich in dem Thriller die Hauptrollen teilen. Dabei werden die zwei wohl in Charaktere schlüpfen, die gewisse Dinge für illegale Organisationen erledigen. Auch wenn der Film ziemlich düster klingt, scheinen sich die beiden am Set bestens zu amüsieren. Während einer Szene in einem Auto lachten George und Brad herzlich und auch abseits der Kamera können die Berühmtheiten ihr Lachen nicht zurückhalten. So sieht doch eine echte Männerfreundschaft aus!

Angeblich war der Kontakt zwischen den beiden wegen ihrer Ehefrauen so eingeschränkt. Brads Ex-Frau Angelina Jolie (47) und Georges Frau Amal Clooney (44) sollen wohl nicht sonderlich gut miteinander ausgekommen sein.

Brian Prahl/MEGA Brad Pitt und George Clooney am Set von "Wolves"

Getty Images George Clooney und Brad Pitt bei einem Event in Los Angeles, 2012

