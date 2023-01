"Tage": So lange dauert ein OP-Dreh bei "Grey's Anatomy"

Im echten Leben wird schneller operiert! Grey's Anatomy gehört seit 2005 zu den beliebtesten Medizinserien der Welt. Dabei werden die Geschichten junger Assistenzärzte des Seattle-Grace-Krankenhauses erzählt, wie sie mit ihrem Leben und ihrem Job zurechtkommen. Dabei geht es jedoch nicht nur um emotionale Themen – es werden auch medizinische Bereiche des Arztalltags gezeigt. Teilweise kommen realistisch aussehende OP-Szenen vor. Doch wie lange wird an so einem Ausschnitt eigentlich gefilmt?

Wie die britische Zeitschrift Express schrieb, hat Jaicy Elliot – sie verkörpert in der Serie Taryn Helm – verraten, dass so eine Aufnahme aus dem OP-Saal meistens ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. "Eine interessante Information ist es, dass die Dreharbeiten für die Operationen bis zu zwei Tage dauern können", berichtete Jaicy. Dabei seien auf den Fernsehbildschirmen hinterher jedoch nur etwa 30 Sekunden zu sehen. Es gäbe ein großes Team, das sich darum kümmere, die Krankenhausszenen so realistisch wie möglich aussehen zu lassen.

In der Serie selber findet momentan ein riesiger Umschwung statt. Die Schauspielerin Ellen Pompeo (53) verlässt das Team nach über 17 Jahren. Als Ärztin Meredith Grey hatte sie vielen Menschen in der Serie das Leben gerettet. Selber sei sie sehr dankbar für diese Rolle.

