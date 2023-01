Brooklyn Peltz-Beckham erntet Kritik für seine Kochkünste

Brooklyn Peltz-Beckham (23) schwingt mal wieder den Kochlöffel – und wird dafür ziemlich aufs Korn genommen. Als Sohnemann von Profikicker David Beckham (47) und Star-Designerin Victoria Beckham (48) ist es sicherlich nicht allzu einfach – immerhin ist die Gefahr groß, nur als der Sohn der britischen Promielite dazustehen. Der älteste der Beckham-Sprössling hat sich deshalb etwas überlegt und möchte im Netz mit seinen Kochkünsten durchstarten. Das geht jedoch nach hinten los: Für seine Lasagne musste Brooklyn nämlich viel Spott einstecken!

Via Instagram teilte Brooklyn am Donnerstag ein Video, das ihn dabei zeigt, wie er eine vegane Lasagne kocht. Die Fans des 23-Jährigen scheinen jedoch eher weniger begeistert von den Kochkünsten des gebürtigen Londoners zu sein – im Gegenteil: Brooklyns Follower finden sein Kochtutorial total albern! "Sehr basic und einfach null Finesse" oder "Du bist kein Koch. Wo sind die Linsen? [...] Vegan ja, aber keine tolle Lasagne", machten sich einige User in der Kommentarspalte unter seinem Post lustig. Ein anderer Nutzer vermutete sogar, dass "der kleine Brooklyn" in der nächsten Woche Chicken-Nuggets in Dinosaurierform für seine Community zaubern könnte – Rezepte für Kinder eben...

Das ist nicht das erste Mal, dass Brooklyns Fans sein Talent fürs Kochen bemängeln. "Meine italienische Großmutter würde tot umfallen, wenn sie das sehen könnte" oder "Das ist die unappetitlichste Pizza, die ich jemals gesehen habe", hieß es zuletzt unter einem Instagram-Video, in dem er eine Pizza aufs Blech zauberte. Scheint ganz so, als denke Brooklyn jedoch gar nicht daran, das Kochen an den Nagel zu hängen.

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham im August 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham im Mai 2022

Getty Images Brooklyn Beckham bei der Met Gala 2021

