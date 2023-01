Erst Dubai, dann Thailand: Wo ist Cathy Hummels' Hund Moon?

Die Sorge von Cathy Hummels' (34) Fans um deren Hund reißt nicht ab. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten sich zahlreiche Follower unter Social-Media-Posts der Moderatorin nach dem Vierbeiner erkundigt. Aber warum? Nachdem die Unternehmerin sich 2021 die Pudeldame Moon zugelegt hatte, teilte sie anfangs regelmäßig Fotos von ihrem Haustier im Netz. Doch das ließ irgendwann nach. Noch immer fragen sich die Fans, was mit dem Hund passiert ist – schließlich urlaubte Cathy erst kürzlich in Dubai und arbeitet jetzt in Thailand.

Zahlreiche Kommentar wie, "Wo steckt der Hund? Das interessiert mich wirklich" und "Zeig doch einmal, wo Moon ist", sind unter den Instagram-Beiträgen der 34-Jährigen zu lesen. Während die einen sich nur besorgt nach dem Verbleib des Vierbeiners erkundigen, stellen die anderen Vermutungen auf. "Sie hat ganz einfach herzlos den Hund 'entsorgt', sonst hätte sie schon längst Stellung genommen, denn die Frage nach Moon wurde schon hunderte Male gestellt", mutmaßt ein Follower.

Während sich unter ihren Postings heiße Diskussionen ergeben, hüllt sich Cathy weiterhin in Schweigen. Die Frage nach dem Aufenthaltsort von Moon bleibt damit weiterhin ungeklärt. Oder etwa doch nicht? So mancher Fan meint nämlich zu wissen, wo sich die Pudeldame befindet. "Ihre Mutter hatte doch mal geantwortet, dass sie bei ihr ist", teilte ein User mit. "Sie hat lediglich gesagt, dass es ihr gut geht, sie ist bei einer Freundin namens Tamara", schrieb ein anderer Follower. Ob bei ihrer Mutter, einer Freundin oder ihrer Schwester – wo Moon ist und wie es ihr geht, weiß wohl nur Cathy.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Hund

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Welpe Moon

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Hund

