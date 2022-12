Wo ist Moon? Fans in großer Sorge um Hund von Cathy Hummels

Wo ist Mooni? Cathy Hummels (34) legte sich vergangenes Jahr tierischen Nachwuchs zu. Pudeldame Moon, Spitzname "Mooni" bereicherte das zu Hause von ihr und Sohnemann Ludi. Aber das war noch lange nicht alles: Das neue Familienmitglied ist so oft von der Moderatorin in den sozialen Netzwerken präsentiert worden, dass es ein kleiner Internet-Star wurde. Seit geraumer Zeit taucht der Vierbeiner allerdings nicht mehr auf ihren Kanälen auf. Deshalb sind die Fans der Hündin verunsichert und fragen bei Cathy nach: Was ist mit Mooni geschehen?

Auf Instagram zeichnet sich derzeit ein kleiner Fan-Protest um den Verbleib von Mooni ab. Der ist in den Kommentaren unter den neueren Beiträgen der Brünetten deutlich erkennbar. Immer wieder erkundigen sich Fans durch Fragen wie "Wo ist eigentlich der entzückende Hund geblieben?" nach dem Pudel. Gleichzeitig machen sie ihren Ärger mit Behauptungen wie dieser dicker Luft: "Es ist ihr schlichtweg scheißegal." Auch stellen manche die wildesten Theorien auf. So ist sich einer sicher, dass sie abgegeben wurde: "Ich habe selbst einen Hund und leide immer mit, wenn Hunde aus einer Familie gerissen werden [...] Ich hoffe, sie ist nicht im Tierheim!", betet er für Mooni.

Als sich die 34-Jährige den Welpen 2021 angeschafft hatte, teilte sie sofort ein paar herzerwärmende Schnappschüsse mit ihm. Dazu schrieb sie: "Hi Moon, du bist so ein liebevolles und wunderschönes Hündchen [...] Danke, dass du zu uns gekommen bist", schwärmte die Beauty, die so schien, als hätte sie den Hund von der ersten Sekunde an direkt in ihr Herz geschlossen.

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels mit Welpe Moon

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Hund

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig und Hund Moon

