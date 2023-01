"Schreck": Eva Padbergs Tochter musste ins Krankenhaus

So hatte sich Eva Padberg (43) ihren Geburtstag sicher nicht vorgestellt. 2019 verkündete das Model voller Freude, dass es zum ersten Mal Mama geworden ist. Ihre Tochter zeigt die Laufstegschönheit jedoch nur selten im Netz. Der Schauspielerin liegt die Privatsphäre offenbar sehr am Herzen. Doch nun gab sie ihren Fans einen kleinen Einblick in ihr Leben und teilte einen Schockmoment, der an ihrem Geburtstag stattfand: Evas Tochter musste überraschend ins Krankenhaus.

"Leider konnte ich gestern nicht den gewohnten 'Happy Birthday to me'-Post machen. Nach einer Nacht und einem Tag im Krankenhaus mit unserer Maus sind wir froh, dass wir jetzt alle wieder zu Hause sind und es der Maus gut geht", berichtete die 43-Jährige auf Instagram. Was ihrer kleinen Tochter gefehlt hat, behielt das Model dabei für sich. "Ein kurzer Schreck, der die Perspektive ordentlich zurechtgerüttelt hat", fasste sie den Moment der Ungewissheit und Sorge zusammen.

Nur wenige Tage zuvor hatte auch ihre Kleine Geburtstag. Zu diesem Anlass hatte Eva ihr einen süßen Beitrag auf Instagram gewidmet. "Heute vor 4 Jahren nach 30 Stunden im Kreißsaal und einem Kaiserschnitt konnten wir dich das erste Mal im Arm halten und bis jetzt gibt es nichts, was wir lieber tun", schrieb sie zu einer Reihe von Schnappschüssen.

Getty Images Eva Padberg, Model

Instagram / thepberg Eva Padberg mit ihrer Tochter, 2023

Getty Images Eva Padberg im Juni 2022

