Eva Padberg meldet sich erstmals nach "Let's Dance"-Aus!

Für Eva Padberg (44) hat es sich bei Let's Dance ausgetanzt. In der vergangenen Sendung hat es für das Model und seinen Tanzpartner Paul Lorenz (37) leider nicht gereicht und das Paar muss das Tanzparkett räumen. Gegenüber RTL äußert sich die Schauspielerin nun wehmütig: "Wir haben jetzt gerade [...] erst so richtig angefangen, Gas zu geben!" Doch Eva sei dennoch durchaus zufrieden mit ihrer Leistung. "Wir haben, glaube ich, für uns das Beste rausgeholt", erklärt sie. Paul pflichtet ihr bei: "Wir finden, es ist uns auch ganz gut gelungen, eine gute Performance zu machen."

Auch der Großteil der Zuschauer ist traurig darüber, dass Eva und Paul nicht länger das Tanzbein schwingen werden. "Sehr schade, ich habe den beiden sehr gerne zugeschaut! Ein ganz sympathisches Tanzpaar" oder auch "So schade, die beiden haben so gut zusammengepasst und beide so elegant getanzt", lauten nur einige von vielen Kommentaren auf Instagram. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 16. März, 12:00 Uhr] geht derweil allerdings hervor, dass das Tanz-Aus von Eva und Paul nicht unbedingt überraschend war. 531 von insgesamt 676 Teilnehmern und somit 78,6 Prozent haben mit einem Ausscheiden der beiden gerechnet.

Doch bereits in der Woche davor gab es für das Model ein ziemlich schlechtes Omen – während der Sendung knickte sie böse um! "Es war einfach nur blöd. [...] Für alle Frauen mal: Einmal hinfallen, Krone richten und weiterlaufen", erklärte Eva aber noch während der Sendung und gab ihren besorgten Fans damit Entwarnung.

