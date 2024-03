"Enttäuschung": Das fühlt Eva Padberg nach "Let's Dance"-Aus

In der dritten Folge war für Eva Padberg (44) Schluss bei Let's Dance. Das Model und sein Tanzpartner Paul Lorenz (37) konnten die Zuschauer mit ihrem Quickstep nicht überzeugen. Im Promiflash-Interview lässt sie ihre Emotionen nach dem Exit Revue passieren. "Die Enttäuschung ist natürlich da. Gerade wenn man sich im Training noch mal so viel mehr Mühe gegeben hat als in der Woche davor, möchte man natürlich auch eine Bestätigung für diese Leistung haben", ärgert sich Eva und fügt hinzu: "Aber so ist das Spiel und ich bin dankbar, dass ich bis hierhin dabei sein durfte."

Dabei hatte sich die 44-Jährige vor ihrer Teilnahme einen genauen Plan überlegt, wie sie in der Tanzshow vorgehen möchte. "Mein Ziel war es immer, die erste Entscheidungsshow zu überstehen und das habe ich auf jeden Fall übertroffen. Der Ehrgeiz, mehr von mir selbst zu erwarten, kam erst im Laufe der ersten Wochen", erinnert sich die Beauty gegenüber Promiflash. Auf eine Sache muss Eva jedoch verzichten, auf die sie eigentlich gehofft hatte: "Ich hätte wahnsinnig gern noch eine Rumba getanzt, weil ich mir das bewegungstechnisch am wenigsten zutraue."

Dementsprechend traurig ist die Laufstegschönheit, dass sie bei "Let's Dance" nicht weiter performen kann. "Es macht unglaublich viel Spaß, jeden Donnerstag und Freitag mit den anderen Teilnehmern Zeit im Studio zu verbringen. Es sind mir wirklich alle so schnell ans Herz gewachsen. Die ganze Let's-Dance-Familie fehlt mir", schwärmt Eva im Gespräch mit Promiflash. Besonders würden ihr die Trainingstage mit Paul fehlen. "Trotz Schweiß und Schmerzen war das eine sehr schöne, lehrreiche Zeit", fasst sie zusammen.

Getty Images Eva Padberg und Paul Lorenz

Getty Images Eva Padberg bei "Let's Dance"

