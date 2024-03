War "Let's Dance"-Aus von Eva Padberg und Paul abzusehen?

Für sie hat es sich ausgetanzt! Eva Padberg (44) und Paul Lorenz (37) konnten die Zuschauer mit ihrer Darbietung des Quickstepps in der dritten Folge von Let's Dance nicht überzeugen. Zwar waren sie nicht das Schlusslicht der Jury-Wertung gewesen, jedoch konnten auch die Anrufe das Ruder nicht mehr herumreißen und sie schieden somit aus der Show aus. Für die Promiflash-Leser war dieser Rauswurf eher weniger überraschend. In einer aktuellen Umfrage [Stand: 16. März, 12:00 Uhr] gaben 531 von insgesamt 676 Teilnehmern – also ganze 78,6 Prozent – an, dass sie mit dem Ausscheiden gerechnet haben. Lediglich 145 Leser hätten auf ein anderes Tanz-Duo getippt – gerade einmal 21,4 Prozent.

Unter dem Verkündungspost auf Instagram spiegelt sich diese Meinung wider. Ein Nutzer kommentierte: "War abzusehen." Ein weiterer User zeigte sich ebenfalls unbeeindruckt und schreibt: "Überrascht mich nicht." Schon im Verlauf der Sendung häuften sich im Netz die Vermutungen, dass es für das Model knapp werden könnte. So schrieb ein User auf X: "Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass Eva gehen muss." Diese Annahme bestätigte ein anderer Fan: "Wird wohl eng für Eva heute."

Eva musste die Sendung als dritte Teilnehmerin nach Maria Clara Groppler (25) und Tillman Schulz (34) Eva verlassen. Auch den Exit von Tillman hatten die Promiflash-Leser als gerecht empfunden. In einer Umfrage hatten 1.008 von insgesamt 1.148 Teilnehmern (87,8 Prozent) dafür abgestimmt, dass sie mit der Entscheidung zufrieden sind. Für den Unternehmer selbst war sein Ausscheiden ebenfalls wenig überraschend. "Tänzerisch war doch klar, dass das heute eng wird", erklärte der 34-Jährige im RTL-Interview.

Anzeige

RTL / Willi Weber Eva Padberg und Paul Lorenz bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Patricija Ionel und Tillman Schulz bei "Let's Dance"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de