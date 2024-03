Diese Pläne hat Eva Padberg nach ihrem "Let's Dance"-Exit

Nach ihrem Aus bei Let's Dance teilt Eva Padberg (44) ihre Gedanken über die Tanzshow und was sie für die Zukunft plant! In einem Interview mit Promiflash plaudert die Sängerin aus: "Meine erste Woche nach 'Let's Dance' habe ich zum Großteil mit meinem Mann im Studio verbracht. Wir finalisieren gerade die letzten Titel für unser neues Album. Ansonsten konzentriere ich mich jetzt gerade sehr auf die Familie und einige Projekte, die im Sommer anstehen." Das Tanzen wird sie in Zukunft eher langsam angehen, die Musikerin verrät: "Zu Hause im Wohnzimmer auf jeden Fall! Aber vielleicht lieber in Turnschuhen oder barfuß."

Während der Show knickte Eva nämlich ziemlich böse um und jagte ihren Fans einen echten Schrecken ein. Von diesem Vorfall ließ sich die 44-Jährige aber nicht unterkriegen. "Ich habe gelernt, meinen Körper nicht zu unterschätzen, mir selbst mehr zu zutrauen und das die Komfortzone nur was für Langweiler ist!", fasst das Model zusammen. Das habe die Beauty vor allem ihrem Tanzpartner Paul Lorenz (37) zu verdanken, den sie auch nach ihrer Teilnahme nicht aus den Augen verlieren möchte. "Paul und ich haben uns super verstanden und sind auch nach unserem Ausscheiden noch in Kontakt. Drei Wochen 'Let's Dance'-Bootcamp schweißen auf jeden Fall zusammen!", erklärt Eva.

Obwohl es für die Schauspielerin letztendlich nicht reichte und sie nicht mehr weiter um den Pokal tanzen darf, gönnt die Moderatorin ihren ehemaligen Mitstreitern die Krone trotzdem: "Meine Daumen sind gedrückt für Lina (26) und Zsolt (36) und für Ann-Kathrin, die im Moment die größte und spannendste Entwicklung erlebt." Wenn es nach ihr gehe, gebe es in dem Format nie einen Verlierer. "Ich wünschte einfach, niemand müsste rausfliegen und man schaut einfach jede Woche tollen Menschen dabei zu, wie sie wieder was Wunderschönes auf die Fläche zaubern!", plaudert Eva aus.

RTL / Stefan Gregorowius Eva Padberg und Paul Lorenz, "Let's Dance" 2024

RTL / Willi Weber Paul Lorenz und Eva Padberg bei "Let's Dance"

