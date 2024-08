Eva Padberg gibt zu: Sie hatte über zwei Jahre kaum Schlaf

Eva Padberg (44) hat ein überraschendes Geständnis gemacht: Seit zweieinhalb Jahren hat sie keine erholsame Nacht mehr verbracht! In einem Interview mit RTL enthüllt das Topmodel, dass der Grund für die schlaflosen Nächte ihre vierjährige Tochter ist, die sie liebevoll "Schnuti" nennt. "Mein Mann und ich haben zweieinhalb Jahre nicht mehr geschlafen", gibt die 44-Jährige ganz unverblümt zu und erklärt: "Es ist auch sehr anstrengend. [...] Das ist der schwierigste Punkt, dass man einfach nicht mehr schläft."

Diese Situation habe Eva und ihren Mann an ihre Grenzen gebracht, wie sie weiter ausführt. "Es geht sehr an die Substanz", erzählt sie ganz offen. Diese schlaflose Phase habe die Beziehung stark belastet, was zu vielerlei Streitigkeiten geführt habe. Zusätzlich zu den ehrlichen Einblicken in ihr Familienleben offenbarte Eva im selben Interview auch ihre besten und schlechtesten Eigenschaften und nannte eine Model-Kollegin, mit der die Zusammenarbeit nicht immer einfach sei.

Eva und Niklas – die seit 2006 verheiratet sind – haben immer wieder betont, wie wichtig ihnen Familie ist. Ihre Tochter kam 2019 zur Welt und ist seitdem Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Trotz der Schwierigkeiten betont die Beauty immer wieder, wie erfüllt sie sich durch die Elternschaft fühlt. Das Ehepaar, das sonst im Rampenlicht der Modewelt steht, gibt durch Interviews wie dieses einen seltenen Einblick in das alltägliche Leben und die Herausforderungen, denen sie sich als Eltern stellen.

Getty Images Eva Padberg mit ihrem Ehemann Niklas Worgt

Getty Images Eva Padberg im September 2021

