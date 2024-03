Umgeknickt! Kann Eva Padberg heute bei "Let's Dance" tanzen?

Eva Padberg (44) schwingt in der diesjährigen Staffel von Let's Dance gemeinsam mit Profitänzer Paul Lorenz (37) das Tanzbein. In der vergangenen Liveshow, während das Duo einen Cha-Cha-Cha zum Besten gab, trat dann das Worst-Case-Szenario ein: Eva knickte um! Kann das Model nach diesem Patzer weiterhin bei der Show mitmischen? Im Morgenmagazin Punkt 8 gibt die 44-Jährige Entwarnung: "Das ist alles in Ordnung, es ist wirklich nichts passiert. Das war eine blöde Schrecksekunde da letzte Woche." Wie die Beauty weiter erzählt, stand ihre gesamte Woche unter keinem guten Stern: "Die ganze Woche war eh schon so verkorkst, weil wir im Training nicht so richtig Gas geben konnten, wegen einer Grippe, die ich hatte. Dann bei der Liveshow noch das Umknicken. Das war einfach alles sehr ärgerlich."

Die Fans können also aufatmen und dem Tanz-Duo dabei zuschauen, wie sie sich heute Abend an einem Quickstep versuchen. Zu der Performance kann Eva schon einmal so viel verraten: "Es macht sehr, sehr viel Spaß, aber es ist bisher auch der anstrengendste Tanz, den ich bisher bei 'Let's Dance' gemacht habe." Wie das Model verrät, haben sie und Tanzpartner Paul sich gut auf die heutige Liveshow vorbereitet: "Wir haben Vollgas gegeben in dieser Woche. Selbst der Paul hat es gemerkt und hatte Fußschmerzen, jetzt am Ende der Woche."

Doch sie sind nicht die Einzigen, die die Trainings zwischen den Shows vollkommen ausnutzen: Auch Mitstreiter Detlef D! Soost (53) und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) verbringen jede freie Sekunde im Tanzstudio. Im Netz enthüllte das Duo, dass es bis zu acht Stunden am Tag fleißig die Choreografien übt – und das, obwohl der 53-Jährige seit Jahrzehnten selbst Tanzchoreograf ist.

RTL / Stefan Gregorowius Eva Padberg und Paul Lorenz, "Let's Dance" 2024

