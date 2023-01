Tristan Thompsons neues Haus ist in Gehweite von Khloé K.!

Will Tristan (31) etwa bei ihr sein? Der NBA-Star und Khloé Kardashian (38) hatten in der Vergangenheit unzählige Schlagzeilen durch ihre On-off-Beziehung gemacht. Zurzeit dürften die beiden einander aus einem traurigen Grund wieder näher sein, denn: Tristans Mutter starb vor wenigen Wochen. Der Basketball-Profi wird in dieser Zeit wohl viel Rückhalt von der Mutter seiner zwei Kinder bekommen. Ob das auch der Grund ist, warum Tristan nun ein Haus ganz in ihrer Nähe kaufte?

Wie The US Sun berichtete, soll der 31-Jährige endlich ein neues Zuhause für sich gefunden haben. Das 12.5 Millionen teure Anwesen soll sich in den Hidden Hills befinden. Das Besondere daran ist: Es soll nur etwa fünf Autominuten von seiner Ex-Freundin Khloé und deren Mutter Kris Jenner (67) entfernt sein. Aus genau diesem Grund spekulieren Fans jetzt auf eine Wiedervereinigung des Paares. Bei der Vergangenheit der beiden ist das wohl kein so unwahrscheinlicher Gedanke.

Wie sehr auch Khloé der Verlust von Tristans Mutter getroffen hat, machte sie kürzlich in einem rührenden Instagram-Post öffentlich. "Ich weiß, dass ich deine Umarmung wieder spüren werde. Ich werde dich wiedersehen mit den vielen, die vor dir gegangen sind und die ich so verzweifelt vermisse, liebe und schätze", schrieb sie unter eine Bildreihe.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

Instagram / krisjenner Andrea, Tristan Thompson, Kris Jenner und Khloé Kardashian

