"Cringe": Countdown zum Dschungel-Finale fällt im Netz durch

Die Zuschauer sind enttäuscht! Heute Abend dreht sich alles um das große Finale des Dschungelcamps. Auch wenn die eigentliche Show aufgrund der Zeitverschiebung nach Australien erst um 22:15 Uhr beginnt, startete zur besten Sendezeit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale". Dort sprechen die Moderatorinnen Angela Finger-Erben (42) und Olivia Jones (53) mit den einstigen Dschungel-Gewinnern Evelyn Burdecki (34), Prince Damien (32) und Filip Pavlovic (28) sowie weiteren Gästen. Den Fans gefällt dieses Warm-up aber gar nicht!

Auf Twitter häufen sich die Negativkommentare über das Live-Format. "Diese Sendung ist so unfassbar schlecht und unangenehm. Was ist das?" fragt sich ein User. Als Filip Pavlovic in gestellten Szenen über sein Leben als König berichtet, schreibt ein Zuschauer: "Die Sendung wird irgendwie von Minute zu Minute unangenehmer." Die Menschen vor den Bildschirmen können es offenbar nicht abwarten, bis das Format vorbei ist: "Noch eine Stunde?! Gebe mir die Scheiße seit fünf Minuten und habe jetzt schon genug." Außerdem wird getweetet: "Diese Dschungelshow ist so cringe. Hilfe."

Doch was genau sind eigentlich die Auslöser für den ganzen Aufruhr im Netz? Besonders unangenehm empfanden die Nutzer die Königsperformance von Filip. Aber auch protzige Vergleiche von Followerzahlen kamen nicht gut an. Generell wirke das Format einfach chaotisch und komisch.

ProSieben/Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis im Jahr 2021

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

