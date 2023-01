"Was ist ein Uterus?": Gigi muss in Dschungelprüfung essen

Gigi Birofio (23) stellt sich seiner letzten Dschungelprüfung! Der Realitystar steht kurz vor dem Ziel, Dschungelkönig 2023 zu werden. Bereits über zwei Wochen halten die verbliebenen Stars im Dschungelcamp durch und stellen sich allen möglichen Herausforderungen. Auch im Finale müssen die drei letzten Camper noch einmal ran und können sich ein echtes Festmahl verdienen. Ausgerechnet der Italiener musste sich wieder durch skurrile Dschungel-Delikatessen futtern.

Die Finalprüfung war besonders fies: Das Trash-Sternchen musste sich jeweils zwischen einem leckeren Gericht und einer ekligen Alternative entscheiden. Auch wenn er nicht auf die Versuchungen einging, konnte er trotzdem nicht alle fünf Sterne ergattern. Den Schweine-Uterus bekam der TV-Casanova nicht herunter und blamierte sich zusätzlich noch, indem er das Moderatoren-Duo fragte: "Was ist ein Uterus?" Besonders heftig: Ziegenaugen, die in einem ganzen Ziegenkopf serviert wurden. Der tapfere Finalist kaute und brüllte während des Runterschluckens immer wieder laut. "Man sieht, dass du dich überwindest und es hat geklappt", lobte Jan Köppen (39).

Auch Gigis letzte Wahl zwischen einer Cola Zero oder einem fermentierten Fisch-Cocktail fiel auf das weniger schmackhafte Pendant. Doch er spuckte und würgte alles wieder aus. Am Ende reichte es also nur für drei Sterne! "Das ist eine richtige Top-Leistung im Finale", meinte Jan allerdings.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio im Dschungelcamp, 2023

Anzeige

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio im Dschungelcamp, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de