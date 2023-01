100.000 Euro! Das macht Djamila Rowe mit der Dschungelprämie

Djamila Rowe (55) ist jetzt um 100.000 Euro reicher – was wird sie mit dem Geld anstellen? Sonntagnacht hat sich das Leben des einstigen It-Girls für immer verändert, denn: Sie hat das Dschungelcamp 2023 gewonnen! Damit gehen neben Ruhm und Ehre auch einige Tausend Euro Prämie einher. Die Camperin witzelte vorab bereits, sie würde die Kohle für einen Drucker und Botox ausgeben. Aber was sind Djamilas wahre Pläne für das Preisgeld?

Das plauderte die 55-Jährige jetzt bei der RTL-Pressekonferenz aus, bei der auch Promiflash anwesend war: "Ich wünsche mir einen Urlaub mit meinen beiden Kindern. Das wäre so etwas, was ich auf alle Fälle vorhabe zu machen. Das konnte ich bisher nicht tun, da ich ja alleinerziehend bin." Weiter betonte Djamila: "Das Geld ist mitunter natürlich auch für die Ausbildung meiner Tochter später, das heißt – das wird nicht gleich verballert, ich werde damit sorgsam umgehen."

Zusammenfassend erklärte Djamila, dass sich ihr Leben durch die 100.000 Euro auch nicht ändern soll: "Ich bin, was so etwas betrifft, auch eher bescheiden und geizig. Ich gehe auch weiterhin übrigens beim Discounter meine Lebensmittel holen, ich werde jetzt hier nicht völlig durchdrehen." Was sagt ihr zu ihren Plänen für das Geld? Stimmt ab!

