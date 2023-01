Dreifach-Mama: So sehr schwärmt Miranda Kerr von ihren Jungs

Sie ist eine stolze Mama! Im Jahr 2011 war Miranda Kerr (39) zum ersten Mal Mutter eines Sohnes geworden. Für Flynn (12) teilt sich das Supermodel das gemeinsame Sorgerecht mit Ex-Mann Orlando Bloom (46). Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2017 mit Snapchat-Millionär Evan Spiegel (32) wurde die Beauty erneut Mutter zweier Jungs namens Hart und Myles. Ganz zu ihrer Freude, denn: Miranda ist hin und weg von ihren Söhnen!

"Ich bin sehr dankbar, dass ich drei so gutherzige und höfliche Jungs habe", plaudert die 39-Jährige gegenüber People aus. Sie schwärmt weiter darüber, wie liebenswert und süß Flynn, Hart und Myles seien. "Sie sagen immer: 'Ich liebe dich Mama', worauf ich antworte: 'Ich liebe euch mehr', worauf sie wiederholen: 'Ich liebe dich mehr.'" Das gehe immer so weiter, bis die Dreifach-Mama sagt, dass es unmöglich sei und sie die drei mehr liebe.

Was Miranda am Muttersein am allermeisten zu schätzen scheint, ist, zu sehen, wie unterschiedlich sich ihre Kinder entwickeln. "Sie haben alle drei unterschiedliche Persönlichkeiten und jeder von ihnen bringt etwas ganz Einzigartiges mit sich", erzählt sie. Diesen Aspekt betonte die Australierin bereits in einem vergangenen Interview mit People.

Anzeige

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr bei der Met Gala 2022

Anzeige

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr mit einer Geburtstagstorte für ihren Sohn Hart

Anzeige

Getty Images Miranda Kerr, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de