Miranda Kerrs Mann will sie zu einem weiteren Kind überreden

Miranda Kerr (39) und Evan Spiegels (32) Familienplanung ist wohl noch nicht abgeschlossen! Die Laufstegschönheit ist bereits Mutter von drei Kindern. Aus ihrer Ehe mit Orlando Bloom (45) ging ihr Sohn Flynn (11) hervor. Mit Evan hat sie zudem die Jungs Miles und Hart. Doch in der Vergangenheit hatte Miranda bereits betont, dass sich Evan noch weiteren Nachwuchs wünscht. Offenbar lässt der Unternehmer auch nicht locker!

Im Gespräch mit People verriet Miranda, dass Evan sie "versucht hat, zu überzeugen", ein weiteres Kind zu bekommen. Ob sie sich auch vorstellen könne, noch einmal Mutter zu werden, ließ sie aber offen. Stattdessen schwärmte sie in den höchsten Tönen von ihren drei Söhnen: "Auch wenn es drei Jungs sind, die in einem ähnlichen Umfeld aufgewachsen sind, haben sie alle unterschiedliche Perspektiven und ich liebe es, das zu verstehen und von ihnen zu lernen. Und die Neugier, die Kinder haben, ist so ansteckend."

Darüber hinaus machte Miranda deutlich, dass ihre Familie an oberster Stelle stehe. "Und auch die Zeit mit meinem Mann ist sehr wichtig", fügte die gebürtige Australierin hinzu. Das habe ihr ihre Großmutter beigebracht: "Meine Oma und mein Opa waren so verliebt, bis zu dem Moment, als sie starben."

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr im Mai 2022 in Beverly Hills

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr bei der Met Gala 2022

