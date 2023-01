Kurz vor Super-Bowl-Pre-Show: Jason Derulo bricht sich Fuß!

Für Jason Derulo (33) könnte es beruflich gerade wohl nicht besser laufen. Schon das dritte Jahr in Folge wird der "Wiggle"-Sänger beim "TikTok Tailgate" auftreten. Die Veranstaltung findet exklusiv vor dem größten Football-Spiel der USA, dem Super Bowl, am 12. Februar statt. Aber so ausgelassen wie in seinen zahlreichen Videos wird der Musiker bei dem Event wohl nicht über die Bühne tanzen können – Jason ist momentan auf Krücken unterwegs!

Der 33-Jährige musste bei einem Auftritt in Dubai nun mit den Gehhilfen performen – nur einige Wochen vor seinem nächsten großen Auftritt. Wie ein Insider TMZ nun verriet, habe sich der Star vor drei Wochen bei einem Basketball-Spiel mit Freunden ziemlich fies den Fuß verletzt. Dabei sei er unglücklich auf dem Bein eines Mitspielers gelandet und habe sich so einen kleinen Bruch und einen Bänderriss zugezogen.

Wie er am Montag in einem kurzen Clip auf TikTok verlauten ließ, wolle er bei der Show nicht nur seinen neuen Song "Saturday/Sunday" singen, sondern auch eine Auswahl seiner vorherigen Hits. Jason wolle sich dabei aber nicht von seiner Verletzung ausbremsen lassen: "Er ist zwar noch nicht ganz genesen, aber er wird auf jeden Fall durchhalten. Komme, was wolle", erklärte der Insider.

Getty Images Jason Derulo, Musiker

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Getty Images Jason Derulo im Dezember 2019 in New York City

