Noch nie vergeben: Prince Damien sucht die große Liebe im TV

Findet er hier seine große Liebe? Prince Damien (32) fällt immer wieder durch seinen außergewöhnlichen Style auf. Damit kann er bei den Zuschauern offensichtlich punkten. Im Jahr 2016 gewann er die Casting-Show DSDS. Vier Jahre später holte er sich als Zuschauerliebling dann auch noch die Krone im Dschungelcamp – karrieretechnisch scheint es bei ihm also bestens zu laufen. In der Liebe sah es für den Sänger bisher hingegen wohl nicht so rosig aus. Deswegen machte Damien sich jetzt in einer TV-Show auf Partnersuche.

Am vergangenen Montag besuchte Damien Roland Trettl (51) bei der Show First Dates - Ein Tisch für zwei. "Ich bin hier, weil ich wirklich jemanden privat kennenlernen möchte. Ohne, dass die Person weiß, was ich sonst noch so mache", äußerte sich der 32-Jährige im Interview bei VOX. Im normalen Leben gestalte sich die Partnersuche aufgrund seines Promidaseins wohl etwas schwierig. Sein Date mit dem Flugbegleiter Patrick schien schon mal gut zu laufen: "Ich glaube nicht, dass Patrick weiß, [...] was ich sonst so mache", stellte Damien erleichtert fest.

Das Blind-Date blieb nicht ohne Folgen: Trotz der Entfernung zwischen München und Köln versuchen sich die beiden regelmäßig zu sehen. "Es ist nicht so einfach", erklärte Damien dennoch glücklich.

Anzeige

Getty Images Prince Damien im Juli 2017 in Köln

Anzeige

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Sänger

Anzeige

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Dschungelkönig von 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de