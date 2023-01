Premiere: Nick Jonas und Priyanka mit Baby Malti auf Event!

Nick Jonas (30) und Priyanka Chopra (40) zeigen endlich ihre Kleine! Im vergangenen Januar waren der Sänger und die Schauspielerin zum ersten Mal Eltern geworden – Töchterchen Malti erblickte per Leihmutter das Licht der Welt. Die ersten Monate waren für die kleine Familie jedoch nicht leicht – die Kleine wurde als Frühchen geboren. Doch inzwischen sind die drei glücklicher denn je. Nun präsentierten Nick und Priyanka erstmals ihre Malti auf einer Veranstaltung!

Am Montag wurden die Jonas Brothers auf dem Walk of Fame geehrt. Zu diesem Anlass erschien Joe Jonas (33) mit Gattin Sophie Turner (26) und Kevin Jonas (35) mit seiner Liebsten Danielle (35) samt ihren beiden Töchtern – doch auch Nick kam mit seiner Familie. Hingucker des Events war deswegen ganz klar die kleine Malti – zum ersten Mal zeigten ihre Eltern nämlich das Gesicht ihrer Tochter. Total stolz hielt Priyanka ihren Sprössling auf dem Arm, während Malti immer wieder total niedlich herumbrabbelte und so die anderen Gäste unterhielt.

Vor wenigen Wochen hatte Malti bereits ihren allerersten Geburtstag gefeiert. Zu diesem ersten Meilenstein veranstalteten Nick und Priyanka selbstredend eine Party, wie der "Jealous"-Interpret stolz in der The Kelly Clarkson Show berichtete: "Sie ist am Wochenende ein Jahr alt geworden. Wir haben eine Party veranstaltet. Wir mussten einfach feiern."

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Getty Images Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

Instagram / nickjonas Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochte Malti im Oktober 2022

