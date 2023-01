Selten! Priyanka Chopra teilt zuckersüßes Family-Pic

Familienausflug zu dritt! Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) hießen ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter namens Malti Marie im vergangenen Januar per Leihmutterschaft willkommen. Erst vor ein paar Tagen hatte die Schauspielerin von den schwierigen ersten Monaten auf der Intensivstation aufgrund der Frühgeburt berichtet. Ihr kleines Wunder möchte die Löwenmama daher umso mehr beschützen und hält ihr Baby deshalb weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Jetzt aber gibt Priyanka einen niedlichen Einblick in das Leben ihrer kleinen Familie!

"Sonntag", schreibt die indische Beauty unter die zuckersüße Bildreihe, bestehend aus drei Schnappschüssen auf Instagram. Die Fotos zeigen sie und ihren Musiker-Ehemann Nick entspannt wirkend, mit Sonnenbrille am Strand von Malibu. Pryianka hält ihr Einjähriges am Arm, das in einem stylishen buttergelben Zweiteiler von Dior gekleidet ist. Um die Privatsphäre ihrer Tochter zu schützen, verdeckt die Produzentin das Gesicht der Kleinen mit einem weißen Herz.

Unter der Bildstrecke häufen sich Kommentare von genervten Followern zur Entscheidung Priyankas, das Gesicht ihrer Tochter zu verbergen. So beschwert sich ein User: "Warum versteckst du ihr Gesicht? Hör auf sie zu posten, bis du bereit bist, uns ihr Gesicht zu zeigen." Ein anderer kommentiert: "Poste einfach keine Bilder von ihr, wenn du sie nicht zeigen willst. Es ist doch ganz simpel." Ein Dritter schreibt: "Ich wünschte, ich könnte ihr Gesicht sehen."

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas mit Tochter in Malibu 2023

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter in Malibu 2023

Instagram / nickjonas Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochte Malti im Oktober 2022

