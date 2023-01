"Shrek 5": Wird Eddie Murphy wieder zum tollpatschigen Esel?

Schwingt er wieder die Hufe? Eddie Murphy (61) wurde bei den diesjährigen Golden Globe Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet. In seiner über 40 Jahre andauernden Karriere spielte er in Filmen wie "Beverly Hills Cop", "Dr. Dolittle" und "Die Geistervilla" mit. Der jüngeren Generation dürfte der Schauspieler allerdings als sprechender Esel aus DreamWorks Shrek-Vierteiler bekannt sein. Eddie verriet nun, ob er erneut Shreks Wegbegleiter sein will!

Gegenüber Etalk sagte der 61-Jährige, er würde "auf jeden Fall" wieder die beliebte Figur aus dem Animationsfilm von 2001 synchronisieren: "Ich wäre absolut offen dafür, wenn sie jemals einen weiteren 'Shrek' machen. Ich müsste keine zwei Sekunden überlegen. Ich liebe Esel!" In Bezug auf den Erfolg des Spin-Offs "Der gestiefelte Kater 2: Der letzte Wunsch" – das eine Oscar-Nominierung für den "Besten Animationsfilm" erhielt – könne sich der "Norbit"-Darsteller auch einen "Shrek"-Ableger für Esel vorstellen.

"Sie hätten einen Esel-Film machen sollen. Er ist lustiger als der gestiefelte Kater. Ich meine, ich liebe den gestiefelten Kater, aber er ist eindeutig nicht so lustig wie der Esel", stellte er klar. Eddie fügte weiter hinzu, dass DreamWorks Animation unbedingt an solch einem Projekt arbeiten müsse und "wenn ihr es machen wollt, ruft mich an. Ich bin bereit!"

Eddie Murphy, Golden Globe Awards 2023

Shari Headley und Eddie Murphy in "Der Prinz aus Zamunda"

Eddie Murphy, Schauspieler

