Wegen Trüffel-Pasta: Brooklyn Beckham bekommt Hate im Netz!

Brooklyn Beckham (23) bekommt in den sozialen Medien viel Kritik ab! Der Sohn von Star-Fußballer David Beckham (47) veröffentlicht immer wieder Videos im Netz, in denen er kulinarische Köstlichkeiten zubereitet. Sein neustes Rezept beinhaltet eine große Menge einer sehr teuren Zutat – und zwar Trüffel. Das sorgte für Ärger bei einigen Fans. "Ich wünschte, ich könnte mir die Idee von 'nie zu viel Trüffel' leisten", beschwerte sich beispielsweise ein Instagram-User in der Kommentarspalte von Brooklyns Koch-Clip.

