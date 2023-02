Anklage gegen Danny Masterson: Ashton Kutcher hält Kontakt

Der Kontakt steht trotz der Vorwürfe. Schauspieler Ashton Kutcher (44) und sein Kollege Danny Masterson (46) haben sich zu den Dreharbeiten der Serie "Die wilden Siebziger" kennengelernt und scheinen seitdem ziemlich gut befreundet zu sein. Danny wurde in den vergangenen Jahren mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung – unter anderem in Ashtons Haus – angeklagt. Das hält den Two and a half Men-Darsteller jedoch nicht davon ab, weiter mit Danny Kontakt zu halten.

Wie die amerikanische Zeitschrift Daily Mail berichtete, habe Ashton den Wunsch, dass sein Freund von den Vorwürfen freigesprochen werde. Dennoch wisse er nicht, wem er in diesem Fall glauben könne. "Ich bin nicht der Richter. Ich bin nicht die Jury. Ich bin nicht der Staatsanwalt. Ich bin nicht das Opfer. Und ich bin nicht der Angeklagte. In diesem Fall habe ich also keine [Ahnung] – ich weiß es einfach nicht", äußerte sich Ashton zu den schwerwiegenden Vorwürfen an Danny.

Im November vergangenen Jahres wurde ein erster Prozess gegen Danny beendet. Dieser wurde jedoch für ungültig erklärt, da sich die Geschworenen nicht einig werden konnten. Selbst erkläre sich der "Smiley Face"-Darsteller als unschuldig.

Getty Images Danny Masterson bei seinem Prozess in L.A. im September 2020

Getty Images Danny Masterson im Juni 2015

Getty Images Ashton Kutcher bei der Los Angeles Premiere Of Focus Features' "Vengeance", Juli 2022

