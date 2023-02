"Anwälte": Jasmin Herren wegen Morddrohungen in Geldnot

Das Geld wird knapp. Die Schlagersängerin Jasmin Herren (44) verdient ihr Geld zum Großteil durch Auftritte auf Mallorca oder durch Werbekooperationen auf Instagram. Sie war auch schon in diversen Fernsehshows zu sehen, wie beispielsweise im vergangenen Jahr im Dschungelcamp. Eigentlich sollte sie damit doch genug Gage zum Leben verdient haben. Doch scheinbar reicht das nicht. Jasmin sprach jetzt erstmals über ihre Geldprobleme.

"Ich habe viel Geld für Anwälte ausgegeben und wild mit den Armen in der Gegend herumgerudert. Außerdem brauchte ich Zeit, um mich von meiner toxischen Liebe zu erholen", erzählte sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Mit Anwälten gehe sie gegen angebliche Erpressungen, Körperverletzungen und Morddrohungen vor. Aber auch die Corona-Krise hinterließ finanzielle Spuren. Rund 17.000 Euro von den erhaltenen Corona-Hilfen soll sie an den Staat zurückzahlen, da sie in der Zeit Gage von einer TV-Produktion erhalten habe. "Ich zahle bis heute unsere Altlasten ab. Dadurch habe ich Probleme, meine Miete zu bezahlen", gestand sie.

Um einer drohenden Insolvenz entgegenzuwirken, lebe die 44-Jährige nun sparsamer. "Ich leiste mir vieles nicht mehr, gehe nicht mehr ins Fitnessstudio, teure Restaurants und spare bei Lebensmitteln. Ich schalte einen Gang zurück", erklärte Jasmin.

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Januar 2023

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Schlagersängerin

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Fernsehdarstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de