Fahrlässige Tötung: Alec Baldwin nach Anklage gesichtet!

Der Schauspieler Alec Baldwin (64) wurde durch die Serie "The Doctors" bekannt. Im weiteren Verlauf seiner Karriere konnte er sein Können nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera als Produzent und Synchronsprecher unter Beweis stellen. Doch seine Laufbahn sollte eine folgenschwere Wendung nehmen. Inzwischen wurde er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, weil die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) an einem Drehort durch eine von ihm ausgelöste Waffe gestorben ist. Jetzt wurde Alec erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen.

Bilder zeigen den 64-Jährigen, wie er mit gesengtem Kopf durch die Straßen von New York huscht und dann in einem privaten Klub verschwindet. Diese Aufnahmen, die der amerikanischen Nachrichten-Seite Fox News vorliegen, entstanden nur wenige Stunden, nachdem der Staatsanwalt von New Mexico die Anklage gegen ihn bekannt gegeben hatte.

Am Set des von ihm produzierten Films "Rust" hatte Alec eine Szene in der Kirche proben wollen. Dabei wurde die Waffe ausgelöst und Halyna von der Kugel getroffen, die tödliche Folgen hatte. Seit dem Ereignis am 21. Oktober 2021 bestreitet Alec allerdings, den Abzug der Waffe betätigt zu haben.

Alec Baldwin im April 2019

Alec Baldwin, Schauspieler

Alec Baldwin im Januar 2022

